Кемеровским льготникам начнут выдавать единые социальные проездные билеты
Кемеровским льготникам начнут выдавать единые социальные проездные билеты. Выдача начнется 1 октября.
Как рассказали в администрации города, бланки проездных будут трех разных модификаций - «фиолетовые», «коричневые», «оранжевые» – в зависимости от льготной категории кемеровчан. Выдачу документов будет осуществлять городское управление соцзащиты. Каких-либо ограничений по числу поездок в транспорте для получателей проездных не установлено.
При обращении за получением единого социального проездного билета нужно предоставить паспорт, а также документы, которые подтверждают право на получение социальной поддержки. Это может быть льготное удостоверение, справка МСЭ и др.
-Для жителей, проживающих в жилых районах Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленовский, Лесная Поляна, Петровский будут организованы целевые выезды для выдачи единых социальных проездных билетов, - добавили в мэрии.
Напомним, что срок действия единых социальных проездных билетов на 2018-2019 годы заканчивается 31 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU