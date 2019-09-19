СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-19T14:12:35+03:00

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Кемеровским льготникам начнут выдавать единые социальные проездные билеты. Выдача начнется 1 октября.

Как рассказали в администрации города, бланки проездных будут трех разных модификаций - «фиолетовые», «коричневые», «оранжевые» – в зависимости от льготной категории кемеровчан. Выдачу документов будет осуществлять городское управление соцзащиты. Каких-либо ограничений по числу поездок в транспорте для получателей проездных не установлено.

При обращении за получением единого социального проездного билета нужно предоставить паспорт, а также документы, которые подтверждают право на получение социальной поддержки. Это может быть льготное удостоверение, справка МСЭ и др.

-Для жителей, проживающих в жилых районах Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленовский, Лесная Поляна, Петровский будут организованы целевые выезды для выдачи единых социальных проездных билетов, - добавили в мэрии.

Напомним, что срок действия единых социальных проездных билетов на 2018-2019 годы заканчивается 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU