2019-09-19T18:17:45+03:00
Происшествия

В Кемерове разыскивают обманщицу пенсионеров

Женщина нечестным путем отняла у них больше полумиллиона рублей
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове разыскивают обманщицу пенсионеровВ Кемерове разыскивают обманщицу пенсионеров
Изменить размер текста:

В Кемерове сотрудники полиции просят помочь в поиске обманщицы пенсионеров. Нечестным путем женщина завладела их деньгами – это больше полумиллиона рублей.

Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области обратились ко всем неравнодушным кемеровчанам с просьбой в поиске злоумышленницы, обманувшей людей пенсионного возраста. Выяснилось, что на проспекте Октябрьском женщина подошла к 81-летней пенсионерке и представилась ее племянницей. Далее злоумышленница сообщила, что той необходимо оплатить штрафы и лечения и похитила у потерпевшей 170 000 рублей.

-Установлено, что несколькими днями ранее аналогичным способом злоумышленница похитила сбережения у пожилого кемеровчанина, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - В общей сложности сумма причиненного пенсионерам ущерба составила около 550 000 рублей.

Приметы разыскиваемой: на вид 40-45 лет, рост 160 - 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, собраны на голове в «шишку».

Была одета в розовую куртку длиной до середины бедра, темные штаны, белые кроссовки. При себе имела черную сумку из кожи или кожзаменителя.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (384-2)-52-12-17, 8-923-497-9677 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровским льготникам начнут выдавать единые социальные проездные билеты
К реальным срокам приговорены виновные в обрушении жилого дома в Междуреченске
В Кузбассе пьяный мужчина угодил под колеса поезда
Поиски 14-летнего подростка и его 26-летнего родственника, пропавших в лесу в Кузбассе, прекращены
Кузбасский фермер заплатит 8 миллионов рублей за хищение электричества
Быстренький вжух-вжух: студия Артемия Лебедева сделала логотип для кемеровского курорта
Кемеровчанин хранил в домашнем диване незаконное оружие
Машина сбила ребенка на велосипеде в Кемерове
Подросток получил шесть лет срока из-за солярки
Жительницу Кузбасса осудили за жестокое убийство сожителя
Надежда Бабкина со странным лицом отправилась на день рождения бывшего кузбассовца
На выходных в Кузбассе сохранится теплая погода
В Сети появилось фото смертельной аварии на кузбасской трассе
В Гурьевске открылась «Планета детства»
Молодой мужчина с подростком из Кузбасса ушли в тайгу за шишками и пропали
Дело пахнет керосином: серьезный штраф получил один из аэропортов Кузбасса
Город Белово встретил нового мэра
Жительница Кузбасса хотела купить авиабилет со скидкой и лишилась отпуска
Три иномарки столкнулись на Октябрьском проспекте в Кемерове
Десять новых автобусов скоро прибудут в Кемерово
Сотни выброшенных пробирок с кровью кемеровчанин обнаружил на свалке
Не проплатила и поплатилась: кемеровская предпринимательница задолжала 650 тысяч рублей за аренду
Из Кемерова запустят новый авиарейс во Вьетнам
В Кемерове перекроют мосты через Искитимку
В Новокузнецке должника по алиментам к приставам привела мама
Подключили, но не всех: половина домов центра Новокузнецка пока остается без тепла
В Кемерове началась подача тепла в жилые дома
Новокузнечанин сжег дом вместе с бывшей женой и ребенком