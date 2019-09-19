В Кемерове разыскивают обманщицу пенсионеров

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-19T18:17:45+03:00

Женщина нечестным путем отняла у них больше полумиллиона рублей

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В Кемерове сотрудники полиции просят помочь в поиске обманщицы пенсионеров. Нечестным путем женщина завладела их деньгами – это больше полумиллиона рублей.

Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области обратились ко всем неравнодушным кемеровчанам с просьбой в поиске злоумышленницы, обманувшей людей пенсионного возраста. Выяснилось, что на проспекте Октябрьском женщина подошла к 81-летней пенсионерке и представилась ее племянницей. Далее злоумышленница сообщила, что той необходимо оплатить штрафы и лечения и похитила у потерпевшей 170 000 рублей.

-Установлено, что несколькими днями ранее аналогичным способом злоумышленница похитила сбережения у пожилого кемеровчанина, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - В общей сложности сумма причиненного пенсионерам ущерба составила около 550 000 рублей.

Приметы разыскиваемой: на вид 40-45 лет, рост 160 - 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, собраны на голове в «шишку».

Была одета в розовую куртку длиной до середины бедра, темные штаны, белые кроссовки. При себе имела черную сумку из кожи или кожзаменителя.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (384-2)-52-12-17, 8-923-497-9677 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU