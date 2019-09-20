2019-09-20T06:37:50+03:00
Общество

Штормовой ветер и холодный фронт: кузбассовцев предупреждают о непогоде

Скорость ветра может достигать 27 метров в секунду
Екатерина РОМАНОВА
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Штормовой ветер и холодный фронт: кузбассовцев предупреждают о непогодеШтормовой ветер и холодный фронт: кузбассовцев предупреждают о непогодеФото: Евгения ГУСЕВА
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Днем 20 сентября и в ночь на 21 сентября в Кузбассе ожидают непогоду. Местами пройдут дожди и грозы, а юго-западный ветер будет усиливаться при порывах до 27 метров секунду.

На Кузбасс надвигается холодный фронт, который принесет с собой не только дожди и грозы, но и сильный ветер. Так, синоптики прогнозируют, что его скорость может достигать 15-20 метров в секунду, а при порывах - 22-27 метров в секунду.

Чтобы избежать возможных ЧП, кузбассовцам рекомендуют при усилении ветра не находиться у недостроенных и ремонтируемых зданий, высоких деревьев. Пережидать непогоду лучше дома или в безопасном помещении. Стоит закрыть окна, закрепить вещи, находящиеся на балконе.

В свою очередь, сотрудники областной Госавтоинспекции призывают кузбассовцев быть предельно внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и помнить, что при непогоде снижается видимость, а тормозной путь на мокрой дороге лишь увеличивается. Пешеходам же стоит пересекать проезжую часть только по пешеходному переходу и убедившись в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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