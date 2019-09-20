В Кузбассе бухгалтер украла миллион рублей для оплаты адвоката для сожителя

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-20T08:31:17+03:00

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В Кузбассе бухгалтер украла миллион рублей для того, чтобы оплатить услуги адвоката для своего сожителя. Женщина работала в одном из отделов администрации Яшкинского района.

В поселке Яшкино бухгалтер управления культуры, молодежной политики и спорта длительное время похищала бюджетные средства. Как было установлено, с сентября 2016 по октябрь 2018 года она изготавливала реестры на перечисление зарплаты муниципальным работником. Себя женщина включила в него как работника муниципальных учреждений культуры. За два года 35-летняя женщина обманом присвоила себе 989 тысяч рублей.

-На преступление ее подтолкнули временные материальные трудности. Деньги нужны были, чтобы оплатить услуги адвоката для сожителя, который находился под следствием за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции, - рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

Женщина свою вину полностью признала и раскаялась в содеянном, а также согласилась с исковыми заявлениями администрации района. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил женщине два года условно с испытательным сроком в два года. Также с нее взыскали похищенную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU