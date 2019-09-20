Роспотребнадзор нашел нарушения в столовых кузбасских школ и детских садов

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-20T09:03:55+03:00

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Специалисты кузбасского Роспотребнадзора провели проверку столовых в образовательных учреждениях. По ее результатам было составлено 752 протокола о различных нарушениях.

Сегодня на контроле ведомства находится более двух тысяч детских и подростковых образовательных организаций – школ, детских садов, учреждение среднего профобразования, специализированных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В общей сложности в них получают питание более 501 тысячи человек. Поставку продуктов питания и сырья осуществляют 359 поставщиков.

В 2019 году сотрудники ведомства проверили 516 учреждений, которые осуществляют организацию детского питания самостоятельно, а также 12 организаторов питания и 37 поставщиков пищевой продукции и продовольственного сырья. Было отобрано и исследовано 2,6 тысяч проб готовых блюд и около 1,6 тысяч проб пищевых продуктов и продовольственного сырья

-Несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям установлено в 1,3 процента проб готовых блюд и в 0,4 процента продовольственного сырья; по санитарно-химическим показателям – в 1,8 процента проб готовых блюд и в 0,6 процента проб пищевых продуктов; по физико-химическим показателям — в 3,5 процента проб пищевых продуктов; несоответствие по калорийности установлено в 3,2 процента проб готовых блюд, - сообщили в ведомстве.

По результатам проверок составлено 752 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на 2,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU