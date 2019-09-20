СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-20T09:37:24+03:00

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В администрации Кемеровского района назначен новый глава. Должность заняла Марина Коляденко.

Информация о том, что в администрации Кемеровского района сменился руководитель, появилась на официальном сайте муниципалитета. Исполняющей обязанности назначена Марина Коляденко, которая с 2011 года занимала должность заместителя главы района по социальным вопросам.

Марина Коляденко родилась в 1967 году в Кемерове. Окончила Кемеровской госуниверситет с квалификацией «Историк, преподаватель истории и обществоведения». В 2002 году получила диплом Томского государственного университета по специальности «Психолог».

С 1989 по 2006 год работала в школе учителем истории, организатором внеклассной и внешкольной работы, заместителем директора по воспитательной работе, а впоследствии и директором школы. В 2006 году пришла в администрацию города Кемерово на должность заместителя начальника Теруправления Заводского района, затем председателя комитета по социальной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU