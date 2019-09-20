Глава Юрги Сергей Попов ушел в отставку

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-20T11:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Попов, который занимал пост главы Юрги, 19 сентября ушел в отставку. Мэр покинул пост по собственному желанию.

Отставку Сергея Попова, который руководил городом с 2011 года, приняли депутаты Юргинского горсовета.

-Полномочия главы Юргинского городского округа с 20 сентября 2019 года до вступления в должность вновь избранного главы Юргинского городского округа временно исполняет первый заместитель главы, - сообщили в пресс-службе администрации области. - Эту должность занял Алексей Фомин.

Сам Алексей Фомин ранее возглавлял администрацию Кемеровского района. Его отставку с прежнего места работы местный Совет народных депутатов принял 19 сентября. Вместо Алексея Фомина временно исполняющей обязанности главы района назначена Марина Коляденко.

ИСТОЧНИК KP.RU