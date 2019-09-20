Один случай на миллион: врачи спасают кузбассовца с редкой болезнью

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-20T12:56:41+03:00

За последние шесть лет в области было выявлено всего пять таких случаев

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Кузбасские врачи спасают пациента с редкой болезнью – гистиоцитозом-Х. Всего же за последние шесть лет в области было выявлено всего пять таких случаев и все – у пациентов молодого возраста.

Долгое время специалисты общей лечебной сети не могли поставить точный диагноз жителю Кузбасса. Молодой человек жаловался на общую слабость, тяжесть и дискомфорт в грудной клетке, сухой кашель в течение дня, потерю веса, суставные боли и субфебрильную температуру. Тогда решено было направить его во фтизиопульмонологический центр. Здесь врачи у пациента обнаружили изменения в легких, однако позже вероятность туберкулеза исключили. Окончательный диагноз был поставлен после проведения мультиспиральной компьютерной томографии и ряда дополнительных обследований, больному сделали биопсию легкого.

-Гистиоцитоз-Х — системное заболевание с неясной этиологией, характеризующееся активным образованием специфических клеточных гранулем в различных органах и тканях, что затем вызывает формирование рубцовой ткани, - рассказали в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области. - В 15 процентах случаев это может приводить к летальным исходам всего за несколько месяцев. Симптоматика при этом схожа с другими заболеваниями.

Отмечается, что ежегодно врачи выявляют всего 2-3 случая гистиоцитоза-Х на миллион человек.

Сейчас молодому человеку назначили лечение, он чувствует себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU