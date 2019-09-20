Новокузнечанин убил случайного знакомого за просьбу занять денег

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-20T13:41:01+03:00

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В Новокузнецке мужчина убил случайного знакомого за просьбу занять денег. Ближайшие годы он проведет в колонии.

В конце прошлого года 57-летний ранее судимый местный житель, находясь в состоянии опьянения, познакомился у магазина с 46-летним мужчиной и пригласил его в гости совместно продолжить возлияние. Тот согласился. Во время застолья гость заметил лежавшие на подоконнике деньги и попросил их у хозяина в долг. Тот отказался, и между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры осужденный ударил гостя ножом в горло, отчего мужчина скончался на месте. Вызванные медики смогли лишь констатировать смерть потерпевшего.

-Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU