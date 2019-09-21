Шумных воришек задержали в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-21T13:59:19+03:00

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В Кузбассе задержали слишком шумных грабителей. Они похищали аккумуляторы из автомобилей, припаркованных возле многоэтажных домов. Жители Новокузнецка пожаловались сотрудникам Росгвардии на громкий шум, который доносился со двора на улице Клименко. Для проверки информации на указанный адрес отправилась группа задержания.

Прибыв на место, росгвардейцы заметили автомобиль ВАЗ-2106. Салон освещался ручным фонарем. Когда бойцы приблизились к машине, из нее выбежали два молодых мужчины и скрылись в противоположных направлениях.

Обнаружить беглецов удалось в одном из дворов города. Во время задержания мужчины снова находились в чужом автомобиле марки «ГАЗель». У грузовика были открыты дверь и капот. Увидев бойцов Росгвардии, злоумышленники вновь попытались скрыться, однако на этот раз побег не удался.

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Грабителями оказались 19-летний и 31-летний местные жители с явными признаками алкогольного опьянения.

– Предварительно установлено, что злоумышленники проникали в припаркованный транспорт с целью хищения аккумуляторов. Именно за аналогичные преступления задержанные были судимы ранее. Для дальнейшего разбирательства арестованных новокузнечан передали правоохранителям, – сообщают в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU