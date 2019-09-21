2019-09-21T13:59:19+03:00
Общество

Шумных воришек задержали в Кузбассе

Они похищали аккумуляторы из припаркованных машин
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Шумных воришек задержали в Кузбассе.ФОТО:Управление Росгвардии Кемеровской областиШумных воришек задержали в Кузбассе.ФОТО:Управление Росгвардии Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кузбассе задержали слишком шумных грабителей. Они похищали аккумуляторы из автомобилей, припаркованных возле многоэтажных домов. Жители Новокузнецка пожаловались сотрудникам Росгвардии на громкий шум, который доносился со двора на улице Клименко. Для проверки информации на указанный адрес отправилась группа задержания.

Прибыв на место, росгвардейцы заметили автомобиль ВАЗ-2106. Салон освещался ручным фонарем. Когда бойцы приблизились к машине, из нее выбежали два молодых мужчины и скрылись в противоположных направлениях.

Обнаружить беглецов удалось в одном из дворов города. Во время задержания мужчины снова находились в чужом автомобиле марки «ГАЗель». У грузовика были открыты дверь и капот. Увидев бойцов Росгвардии, злоумышленники вновь попытались скрыться, однако на этот раз побег не удался.

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Грабителями оказались 19-летний и 31-летний местные жители с явными признаками алкогольного опьянения.

– Предварительно установлено, что злоумышленники проникали в припаркованный транспорт с целью хищения аккумуляторов. Именно за аналогичные преступления задержанные были судимы ранее. Для дальнейшего разбирательства арестованных новокузнечан передали правоохранителям, – сообщают в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает День рождения
Бомж-рецидивист напал на 78-летнюю пенсионерку из Новокузнецка
На Кузбасском мосту в Кемерове от столкновения раскидало легковушки
В Анжеро-Судженске сердобольная женщина может сесть в тюрьму из-за нелегалов
Школу креативных индустрий для детей откроют в Кемерове
В Прокопьевске жители остались без телефонной связи
Илья Середюк попробовал блюда из осеннего меню кемеровских школьников
В Новокузнецке пассажиры троллейбуса поймали карманника
Новокузнечанин убил случайного знакомого за просьбу занять денег
Один случай на миллион: врачи спасают кузбассовца с редкой болезнью
Житель Кузбасса соблазнил несовершеннолетнюю и заразил ее ВИЧ
Глава Юрги Сергей Попов ушел в отставку
Участник шоу «Голос» выступил на закрытом концерте в Кемерове
В Кемерове из-за всероссийского «Кросса нации» перекроют дороги