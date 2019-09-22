Новый авиарейс из кузбасского аэропорта запустили в субботу вечером

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-22T06:32:55+03:00

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Новый авиарейс появился в расписании новокузнецкого аэропорта. Начиная с субботы, 21 сентября, сюда будут раз в неделю прилетать самолеты из Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба аэропорта имени Волынова, полеты по маршруту «Санкт-Петербург – Новокузнецк – Санкт-Петербург» будут выполняться с 21 сентября по 26 октября на комфортабельных самолетах Боинг 737-800 авиакомпанией «АЛРОСА». Из Санкт-Петербурга вылет рейса ЯМ-607 назначен на субботы в 22:45, а прилет в Новокузнецк – на 07.45. Обратно из Новокузнецка в Санкт-Петербург рейс ЯМ-608 отправляется по воскресеньям в 08.55.

Однако уже с 27 октября расписание несколько изменится: вылет из Санкт-Петербурга будет осуществляться по воскресеньям в 22.10, а прилет в Новокузнецк в 07.00. А в обратный путь самолет будет отправляться по пятницам в 18:30 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:45 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU