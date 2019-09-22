2019-09-22T09:47:55+03:00
Общество

Воскресная уборка: маленький кемеровчанин выбрасывал вещи из окна

Окружающие возмущены выходкой малыша [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Маленький кемеровчанин выбрасывал вещи из окнаМаленький кемеровчанин выбрасывал вещи из окнаФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Необычным образом провести воскресную уборку решил один из юных жителей Кемерова. Ребенок выбросил из окна лоджии все, что попалось под руку.

Воскресная уборка: маленький кемеровчанин выбрасывал вещи из окна.Екатерина БОРМОТОВА

Свидетелями необычного способа избавиться от ненужного хлама стали жители многоэтажки на улице Волошиной, 41. Ребенок по каким-то причинам стал кидать прямо из окна лоджии различные предметы: палки, банки, продукты питания. Граждане были возмущены столь странным поступком: ведь ребенок не только захламлял пространство вокруг, но и мог попасть каким-нибудь предметом в припаркованные рядом автомобили.

- Прекрати кидать! Кто все это убирать будет?! – увещевали проказника и взрослые из соседних квартир, и дети, которые гуляли во дворе на площадке.

Однако ребенок никак не мог остановиться. Чтобы утихомирить маленького хулигана, местные жители пригрозили вызвать полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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