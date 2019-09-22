Воскресная уборка: маленький кемеровчанин выбрасывал вещи из окна
Необычным образом провести воскресную уборку решил один из юных жителей Кемерова. Ребенок выбросил из окна лоджии все, что попалось под руку.
Воскресная уборка: маленький кемеровчанин выбрасывал вещи из окна.Екатерина БОРМОТОВА
Свидетелями необычного способа избавиться от ненужного хлама стали жители многоэтажки на улице Волошиной, 41. Ребенок по каким-то причинам стал кидать прямо из окна лоджии различные предметы: палки, банки, продукты питания. Граждане были возмущены столь странным поступком: ведь ребенок не только захламлял пространство вокруг, но и мог попасть каким-нибудь предметом в припаркованные рядом автомобили.
- Прекрати кидать! Кто все это убирать будет?! – увещевали проказника и взрослые из соседних квартир, и дети, которые гуляли во дворе на площадке.
Однако ребенок никак не мог остановиться. Чтобы утихомирить маленького хулигана, местные жители пригрозили вызвать полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU