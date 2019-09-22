Деньги через постель: в Кузбассе мошенник нажился на покупке кровати

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-22T10:54:43+03:00

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В Кузбассе полицейские разыскивают мошенника, который похитил у местной жительницы 200 тысяч рублей под предлогом покупки кровати.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась новокузнечанка. Она рассказала, что неизвестный украл ее сбережения. Накануне женщина разместила на сайте объявлений информацию о продаже кровати. Через несколько минут ей позвонил потенциальный покупатель, готовый сразу же приобрести кровать. Расплатиться он предложил при помощи банковской карты. Новокузнечанка передала собеседнику реквизиты все необходимые реквизиты, а также смс-код, который поступил на ее телефон. Вскоре она узнала, что с ее банковского счета списано 200 тысяч рублей.

– В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника. Уже известно, что в момент разговора собеседник находился на территории Республики Татарстан, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, сотрудниками ведомства возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит до шести лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU