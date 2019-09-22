По улицам Кемерова бродит бесхозный фазан

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-22T12:10:51+03:00

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Бесхозный фазан важно разгуливает по улицам Кемерова. Птицу все чаще стали замечать в Южной районе.

Об этом рассказали местные жители в одной из группе города в социальной сети. Они поделились фотографией благородной птицы. Так, на снимке видно, что животное разместилась в кустах и не собирается покидать насиженное место.

По словам очевидцев, фазана заметили во дворах по улице 1-я Линия неподалеку от пересечения с улицей Радищева. Птица деловито расхаживала по траве, нисколько не пугаясь сторонних наблюдателей. Пользователи сети предположили, что птичка домашняя и просто далеко забрела от родного двора. Кроме того, жители вспоминают детскую поговорку и радуются, что наконец-то узнали, где живет этот зверь.

– Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот и я наконец-то увидел, – пишет комментатор.

Отметим, централизовано разводить фазанов в Кузбассе начали еще в 2012 году. Также эту птицу выращивают в при местной церкви «Утоли моя печали» в Южном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU