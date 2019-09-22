Слишком доступный: жители кузбасского города недовольны заброшенным домом

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-22T16:11:22+03:00

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Жители города Белово недовольны тем, что попасть в одно из заброшенных зданий в их городе не составляет труда. Особой популярностью оно пользуется у подростков и бомжей.

Один из пользователей опубликовал в группе «Шепот улиц. Подслушано Белово» несколько фотографий и сопроводил их возмущенной подписью. «Одна из самых известных в городе заброшек. 9 автобаза... Молодежь называет "СКИФ". По поручению Губернатора все заброшки и опасные объекты решено снести. Вот и это строение хоть и медленно, но разбирают... И снова появился доступ внутрь», - пишет автор снимков. Он недоволен тем, что первыми возможностью проникнуть в здание воспользовались подростки.

Часть комментаторов поддержала автора в его опасениях, отметив, что дети могут серьезно травмироваться в разрушающемся здании. Другие высказывали опасения относительно встречи с бомжами и другими асоциальными личностями. Третьи же бравировали тем, что и сами когда-то покоряли заброшенные и недостроенные здания, и при этом остались живы. И все же горожане отметили: здание в таком состоянии должно быть хотя бы огорожено.

ИСТОЧНИК KP.RU