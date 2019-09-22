Сергей Цивилев рассказал о состоянии старого моста через Томь
Реконструкцию старого Кузнецкого моста в Кемерове обсудили Сергей Цивилев и Джон Вайдман, главный архитектор и дизайнер Парка Ангелов. Сейчас состояние металлических частей моста не вызывает оптимизма, однако реконструкция все же состоится.
Сергей Цивилев рассказал о состоянии старого моста через Томь.Видео: Instagram Сергея Цивилева.
Сергей Цивилев и Джон Вайдман на катере объехали прибрежные территории реки Томи. Параллельно с этим они обсудили концепуию благоустройства набережных Томи и Искитимки, а также судьбу старого Кузнецкого моста. Сергей Цивилев отметил, что была проведена техническая экспертиза моста. Она показала, что он требует капитальной перестройки. Так, по словам губернатора, удастся сохранить только бетонные опоры. А вот все металлические конструкции подлежат замене. Однако теперь уже стало понятно, какой объем работ необходимо провести, а также приступать к проектированию.
Сергей Цивилев рассказал о состоянии старого моста через Томь. ФОТО: пресс-служба АКО
- Очень жаль, что все находится в таком запустении, - отметил Сергей Цивилев. - Это очередной вызов и интересный проект для нас наряду с Президентским кадетским училищем, Московской площадью, Кузбасс-ареной, Кассационным судом и Сибирским кластером искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU