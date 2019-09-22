СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-22T16:37:59+03:00

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Реконструкцию старого Кузнецкого моста в Кемерове обсудили Сергей Цивилев и Джон Вайдман, главный архитектор и дизайнер Парка Ангелов. Сейчас состояние металлических частей моста не вызывает оптимизма, однако реконструкция все же состоится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/733563" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев рассказал о состоянии старого моста через Томь.Видео: Instagram Сергея Цивилева.

Сергей Цивилев и Джон Вайдман на катере объехали прибрежные территории реки Томи. Параллельно с этим они обсудили концепуию благоустройства набережных Томи и Искитимки, а также судьбу старого Кузнецкого моста. Сергей Цивилев отметил, что была проведена техническая экспертиза моста. Она показала, что он требует капитальной перестройки. Так, по словам губернатора, удастся сохранить только бетонные опоры. А вот все металлические конструкции подлежат замене. Однако теперь уже стало понятно, какой объем работ необходимо провести, а также приступать к проектированию.

Сергей Цивилев рассказал о состоянии старого моста через Томь. ФОТО: пресс-служба АКО

- Очень жаль, что все находится в таком запустении, - отметил Сергей Цивилев. - Это очередной вызов и интересный проект для нас наряду с Президентским кадетским училищем, Московской площадью, Кузбасс-ареной, Кассационным судом и Сибирским кластером искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU