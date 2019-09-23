2019-09-23T10:03:46+03:00
Общество

За один день новокузнечане 180 раз нарушили правила дорожного движения

Нарушения были выявлены во время Дня безопасности дорожного движения
ИЛЬЯ НЕКРАСОВ
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За один день новокузнечане 180 раз нарушили правила дорожного движенияЗа один день новокузнечане 180 раз нарушили правила дорожного движенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Урожайным на нарушения оказался День безопасности дорожного движения в Новокузнецке. Инспекторы выявили более 180 автолюбителей, нарушающих правила.

20 сентября инспекторы ГИБДД города Новокузнецка выявили 180 фактов нарушения ПДД новокузнецкими водителями. Самыми частотными нарушениями оказались непредоставление преимущества пешеходу - 38 водителей, а 46 водителей получили штраф за невыполнение требования занять крайнюю позицию на дороге.

Самым серьезным нарушением оказалось нахождение за рулем в пьяном состоянии. Трем водителям, пойманным за нетрезвое вождение, грозит лишение прав и штраф размером 30 тысяч рублей.

- Для тех, кто не знает, оплатой половины суммы тут не ограничиться, - сообщает пресс-служба ГИБДД Новокузнецка.

Помимо нарушений водителей также было зафиксировано 42 случая, когда пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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