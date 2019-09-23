2019-09-23T09:17:31+03:00
Происшествия

Двое мужчин полтора года держали в страхе бизнесменов кузбасского города

Они вымогали у предпринимателей деньги и ценные вещи
ЯНА ПОПОВА
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Двое мужчин полтора года держали в страхе бизнесменов кузбасского городаДвое мужчин полтора года держали в страхе бизнесменов кузбасского городаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Двое мужчин держали в страхе предпринимателей кузбасского города. Они вымогали деньги и ценные вещи, а также избивали и запугивали бизнесменов.

Полицейские выяснили, что жители Осинников - 23-летний местный житель и его 44-летний отец – более пятидесяти раз похищали деньги и ценные вещи у местных предпринимателей.Так, они вымогали деньги у двух работников СТО. У одного из них злоумышленники похитили более 100 тысяч рублей, а другого вынудили продать автомобиль по невыгодной цене.

Кроме того, под разными предлогами они требовали деньги у местных предпринимателей. Чтобы вселить страх в бизнесменов, злоумышленники избивали их кулаками и подручными предметами. Всего потерпевшими от рук вымогателей признали восемь человек. Большинство из них не обращались за помощью в полицию.

– В ходе следствия отец и сын всячески затягивали следственные действия и писали многочисленные жалобы, ни одна из которых не подтвердилась. После сбора доказательств уголовное дело было направлено в Осинниковский городской суд, который признал младшего из вымогателей-родственников к четырем годам четырем месяцам, старшего – к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, – отмечают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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