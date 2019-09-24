2019-09-24T07:27:27+03:00
Общество

Сергей Цивилев стал одним из самых популярных губернаторов-блогеров

Губернатор Кузбасса занял 15-ую строку рейтинга
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев стал одним из самых популярных губернаторов-блогеровСергей Цивилев стал одним из самых популярных губернаторов-блогеровФото: Екатерина РОМАНОВА
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Губернатор Кемеровской области стал одним из самых цитируемых глав российских регионов. Сейчас он находится на 15-ой строке рейтинга.

Сергей Цивилев вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров за август по версии портала «Медиалогия». Он занял 15-ую строку с индексом цитируемости 44,6. Возглавил же рейтинг Рамзан Кадыров с индексом цитируемости 692,4, следом за ним – Сергей Собянин (384,1) и Александр Беглов (164,2). Губернатор же Кузбасса пока новичок в топ-20. Его ближайшие соседи – глава Севастополя Михаил Развозжаев и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Самой цитируемым сообщение, размещенным Сергеем Цивилевым в Instagram стала новость о том, что в 2020 году в Кемерове начнут строить многофункциональную спортивную арену вместимостью более шести тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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