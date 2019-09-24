Суд признал застройщика кемеровского жилого комплекса «Старт» банкротом

СЕГОДНЯ 07:58 2019-09-24T07:58:34+03:00

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Арбитражный суд признал застройщика «ФЕНИКС-СТРОЙ», который возводил ЖК «Старт» в Кемерове, банкротом. Заявление подал Фонд защиты участников долевого строительства.

Как говориться в материалах судебного дела, застройщик накопил 21 миллион долгов, а также не выполнил свои обязательства по передаче собственникам жилых помещений. Еще одной из причин стала приостановка операций по счетам компании.

Сейчас в отношении застройщика введено конкурсное производство сроком на один год. После его истечение вновь пройдет судебное заседание, на котором будет рассмотрен отчет конкурсного управляющего.

Напомним, что «ФЕНИКС-СТРОЙ» возводил жилой 16-этажный дом по улице Тухачевского 29б в жилом комплексе «Старт». Также компания занималась реконструкцией дома по улице Сарыгина.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Кемерово», по этим и другим недостроенным объектам ведется постоянный мониторинг со стороны кузбасских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU