Светофор на проспекте Ленина в Кемерове перестанет работать
В Кемерове на проспекте Ленина, неподалеку от дома №72, во вторник, 24 сентября, будет отключен светофор. Это необходимо для проведения ремонтных работ.
Работники муниципального учреждения будут менять светофорные стойки. Предполагается, что здесь установят 8-метровые «мачты», которые позволят подвесить светофорные головки и знаки пешеходных переходов над проезжей частью. Это будет удобно для водителей и сделает движение в районе пешеходного перехода более безопасным.
- 24 сентября с 13.00 до 15.00 на участке дорожной сети в районе дома №72 по проспекту Ленина будет отключена электроэнергия, и не будет работать светофор, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово. - ЦОДД просит кемеровчан действовать согласно Правил дорожного движения, быть предельно внимательными и уступать дорогу пешеходам.
ИСТОЧНИК KP.RU