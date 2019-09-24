2019-09-24T08:54:31+03:00
Общество

Светофор на проспекте Ленина в Кемерове перестанет работать

Его отключат на два часа
Екатерина РОМАНОВА
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Светофор на улице Ленина в Кемерове перестанет работать. ФОТО: пресс-служба администрации КемероваСветофор на улице Ленина в Кемерове перестанет работать. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова
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В Кемерове на проспекте Ленина, неподалеку от дома №72, во вторник, 24 сентября, будет отключен светофор. Это необходимо для проведения ремонтных работ.

Работники муниципального учреждения будут менять светофорные стойки. Предполагается, что здесь установят 8-метровые «мачты», которые позволят подвесить светофорные головки и знаки пешеходных переходов над проезжей частью. Это будет удобно для водителей и сделает движение в районе пешеходного перехода более безопасным.

- 24 сентября с 13.00 до 15.00 на участке дорожной сети в районе дома №72 по проспекту Ленина будет отключена электроэнергия, и не будет работать светофор, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово. - ЦОДД просит кемеровчан действовать согласно Правил дорожного движения, быть предельно внимательными и уступать дорогу пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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