2019-09-24T08:36:41+03:00
Общество

Кузбассовец отсудил у предприятия 115 тысяч за профзаболевание

Деньги взысканы с работодателя по решению суда
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец отсудил у предприятия 115 тысяч за профзаболеваниеКузбассовец отсудил у предприятия 115 тысяч за профзаболеваниеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В кузбассовец сотрудник металлургического комбината отсудил у предприятия 115 тысяч за профессиональное заболевание. Деньги в пользу работника взысканы по решению суда.

В Новокузнецке машинист электровоза одного из металлургических предприятий пострадал в результате несчастного случая. Комиссия, которая разбиралась в произошедшем, каких-либо нарушений со стороны пострадавшего не установила. Около года мужчина был нетрудоспособен.

Компенсации морального вреда мужчина потребовал от комбината. По решению заводского районного суда в пользу пострадавшего было постановлено взыскать 115 тысяч рублей.

-Судебный пристав НМОСП по ИОЗИП ознакомил руководителя организации с постановлением о возбуждении исполнительного производства, - сообщили в УФССП по Кемеровской области. - Акционерное общество добровольно компенсировало причиненный моральный вред. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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