Кузбассовец отсудил у предприятия 115 тысяч за профзаболевание
В кузбассовец сотрудник металлургического комбината отсудил у предприятия 115 тысяч за профессиональное заболевание. Деньги в пользу работника взысканы по решению суда.
В Новокузнецке машинист электровоза одного из металлургических предприятий пострадал в результате несчастного случая. Комиссия, которая разбиралась в произошедшем, каких-либо нарушений со стороны пострадавшего не установила. Около года мужчина был нетрудоспособен.
Компенсации морального вреда мужчина потребовал от комбината. По решению заводского районного суда в пользу пострадавшего было постановлено взыскать 115 тысяч рублей.
-Судебный пристав НМОСП по ИОЗИП ознакомил руководителя организации с постановлением о возбуждении исполнительного производства, - сообщили в УФССП по Кемеровской области. - Акционерное общество добровольно компенсировало причиненный моральный вред. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU