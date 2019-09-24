СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-24T08:36:41+03:00

Кузбассовец отсудил у предприятия 115 тысяч за профзаболевание Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В кузбассовец сотрудник металлургического комбината отсудил у предприятия 115 тысяч за профессиональное заболевание. Деньги в пользу работника взысканы по решению суда.

В Новокузнецке машинист электровоза одного из металлургических предприятий пострадал в результате несчастного случая. Комиссия, которая разбиралась в произошедшем, каких-либо нарушений со стороны пострадавшего не установила. Около года мужчина был нетрудоспособен.

Компенсации морального вреда мужчина потребовал от комбината. По решению заводского районного суда в пользу пострадавшего было постановлено взыскать 115 тысяч рублей.

-Судебный пристав НМОСП по ИОЗИП ознакомил руководителя организации с постановлением о возбуждении исполнительного производства, - сообщили в УФССП по Кемеровской области. - Акционерное общество добровольно компенсировало причиненный моральный вред. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU