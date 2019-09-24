СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-24T11:26:24+03:00

В Новокузнецке четыре месяца не могут найти 80-летнего пенсионера.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

Полиция Кузбасса просит неравнодушных граждан помочь с поисками пропавшего 80-летнего новокузнечанина Владислава Сорокина. О мужчине ничего не известно почти четыре месяца.

Установлено, что мужчина ушел из дома еще 1 июня текущего года, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 80 лет, рост 160 сантиметров, волосы седые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет в трико черного цвета, светлую футболку, туфли.

Особая примета: имеет шрам длиной 4 сантиметра на правом бедре.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего либо какая-либо другая информация о нем, просьба сообщить по телефонам в Новокузнецке: 8 (384-3) 74-14-93, 57-45-98 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU