2019-09-24T11:26:24+03:00
Общество

В Новокузнецке четыре месяца не могут найти 80-летнего пенсионера

Полицейские просят помочь кузбассовцев с поисками
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке четыре месяца не могут найти 80-летнего пенсионера.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Новокузнецке четыре месяца не могут найти 80-летнего пенсионера.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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Полиция Кузбасса просит неравнодушных граждан помочь с поисками пропавшего 80-летнего новокузнечанина Владислава Сорокина. О мужчине ничего не известно почти четыре месяца.

Установлено, что мужчина ушел из дома еще 1 июня текущего года, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 80 лет, рост 160 сантиметров, волосы седые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет в трико черного цвета, светлую футболку, туфли.

Особая примета: имеет шрам длиной 4 сантиметра на правом бедре.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего либо какая-либо другая информация о нем, просьба сообщить по телефонам в Новокузнецке: 8 (384-3) 74-14-93, 57-45-98 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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