Кузбассовцы стали чаще брать кредиты
Жители Кузбасса стали чаще брать кредиты. Так за восемь месяц этого года объем выданных займов вырос на 19,3 процента.
Эксперты национального бюро кредитных историй вычислили размер среднего кредита, выданного россиянам, и отследили динамику его роста. Так, Кемеровская область стала одним из регионов, где банки активно увеличивают сумму займов.
Активнее всего берут кредиты в Кемеровской области – 19,3 процента, Алтайском крае –17,3 процента, Тюменской области – 16,8 процента и Ленинградской областях – 16,6 процента.
Наибольшая динамика роста среднего размера выданного кредита в возрастной категории от 60 до 65 лет, по сообщению ТАСС, составляет 21,7 процента, а самая низкая у заемщиков моложе 25 лет – 9,9 процента.
Отметим, в целом по России средний размер потребительского кредита за первые восемь месяцев текущего года вырос на 12,7 процента и составил 180 400 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU