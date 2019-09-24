Кузбассовцы стали чаще брать кредиты

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-24T15:54:56+03:00

В регионе объем выданных займов вырос на 19,3 процента

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Жители Кузбасса стали чаще брать кредиты. Так за восемь месяц этого года объем выданных займов вырос на 19,3 процента.

Эксперты национального бюро кредитных историй вычислили размер среднего кредита, выданного россиянам, и отследили динамику его роста. Так, Кемеровская область стала одним из регионов, где банки активно увеличивают сумму займов.

Активнее всего берут кредиты в Кемеровской области – 19,3 процента, Алтайском крае –17,3 процента, Тюменской области – 16,8 процента и Ленинградской областях – 16,6 процента.

Наибольшая динамика роста среднего размера выданного кредита в возрастной категории от 60 до 65 лет, по сообщению ТАСС, составляет 21,7 процента, а самая низкая у заемщиков моложе 25 лет – 9,9 процента.

Отметим, в целом по России средний размер потребительского кредита за первые восемь месяцев текущего года вырос на 12,7 процента и составил 180 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU