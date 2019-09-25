В Кузбассе нашли нарушения на опасном разрезе
В Кузбассе нашли нарушения на опасном разрезе. На предприятии закрыли трансформаторную подстанцию.
В Киселевске специалисты Сибирского Управления Ростехнадзора во время выездной проверки обнаружили нарушения в работе подстанции №44 на местном угольном разрезе. Было выявлено, что при ее эксплуатации не обеспечены безопасные условия труда, что создавало угрозу жизни и здоровью сотрудников в случае ее дальнейшей работы.
Суд Киселевского городского округа признал предприятие виновным в нарушении требований промышленной безопасности и приостановил деятельность трансформаторной подстанции на 90 суток.
-В день поступления исполнительного документа судебные приставы ОСП по городу Киселевску выехали на совершение исполнительных действий, эксплуатация трансформаторной подстанции приостановлена, - рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU