СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-25T07:05:28+03:00

В Кузбассе нашли нарушения на опасном разрезе Фото: Алексей ФОКИН

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В Кузбассе нашли нарушения на опасном разрезе. На предприятии закрыли трансформаторную подстанцию.

В Киселевске специалисты Сибирского Управления Ростехнадзора во время выездной проверки обнаружили нарушения в работе подстанции №44 на местном угольном разрезе. Было выявлено, что при ее эксплуатации не обеспечены безопасные условия труда, что создавало угрозу жизни и здоровью сотрудников в случае ее дальнейшей работы.

Суд Киселевского городского округа признал предприятие виновным в нарушении требований промышленной безопасности и приостановил деятельность трансформаторной подстанции на 90 суток.

-В день поступления исполнительного документа судебные приставы ОСП по городу Киселевску выехали на совершение исполнительных действий, эксплуатация трансформаторной подстанции приостановлена, - рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU