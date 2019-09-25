Жителя Тайги будут судить за серию краж на железной дороге
Жителя Тайги будут судить за совершение серии краж на железной дороге. Против мужчины возбуждено сразу пять уголовных дел.
Осенью прошлого года на станции Тайга неизвестный похитил 13 железнодорожных башмаков и отрезок рельса. Также злоумышленник пробрался в локомотивное депо и украл оттуда 14 кабелей, соединяющих секции электровоза, и четыре токосъемных устройства колесных пар. Ущерб от его действий превысил полмиллиона рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий преступника удалось задержать. Им оказался 32-летний местный житель. Против него возбудили пять уголовных дел. Тайгинский суд приговорил его к трем и одному месяцу колонии-поселения. Обвиняемый обжаловал это решение, однако суд высшей инстанции оставил его без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU