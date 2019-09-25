2019-09-25T09:43:28+03:00
Происшествия

Жителя Тайги будут судить за серию краж на железной дороге

Против мужчины возбуждено пять уголовных дел
Ирина АВТУШКО
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Жителя Тайги будут судить за серию краж на железной дорогеЖителя Тайги будут судить за серию краж на железной дорогеФото: Иван ПРОХОРОВ
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Жителя Тайги будут судить за совершение серии краж на железной дороге. Против мужчины возбуждено сразу пять уголовных дел.

Осенью прошлого года на станции Тайга неизвестный похитил 13 железнодорожных башмаков и отрезок рельса. Также злоумышленник пробрался в локомотивное депо и украл оттуда 14 кабелей, соединяющих секции электровоза, и четыре токосъемных устройства колесных пар. Ущерб от его действий превысил полмиллиона рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий преступника удалось задержать. Им оказался 32-летний местный житель. Против него возбудили пять уголовных дел. Тайгинский суд приговорил его к трем и одному месяцу колонии-поселения. Обвиняемый обжаловал это решение, однако суд высшей инстанции оставил его без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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