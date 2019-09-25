2019-09-25T15:45:31+03:00
Происшествия

Кемеровская таможня выявила невозврат 850 миллионов рублей за экспорт сои

По данному факту возбуждено шесть уголовных дел
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровская таможня выявила невозврат 850 миллионов рублей за экспорт соиКемеровская таможня выявила невозврат 850 миллионов рублей за экспорт соиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Кемеровская таможня выявила невозврат 850 миллионов рублей за экспорт сои. По данному факту возбуждено шесть уголовных дел.

В ходе совместного рейда таможенники и специалисты кузбасского МВД выявили факт уклонения от репатриации валютной выручки за поставки сои в Китай.

Как выяснилось, в 2015 году в Новокузнецке была создана компания, специализирующаяся на оптовой торговле сельхозкормами. В 2017 году ее генеральный директор заключил с контрагентом из Китая шесть контрактов на поставку сои. Для оплаты контрактов были открыты счета в Благовещенске.

В период с октября 2017 по июнь 2018 года продукция поставлялась покупателю, но денежные средства на счет зачислены не были. В августе 2019 года собственник и вовсе закрыл банковские счета и подал заявку о ликвидации компании.

- По результатам проверки было установлено, что для таможенного оформления сообщник генерального директора - российский индивидуальный предприниматель - представил фиктивные договоры на поставку сои, - рассказали в Сибирском таможенном управлении.- Товар российская компания не производила и не перекупала. Фактически же экспортировалась продукция другой зарегистрированной в России компании, учредителем которой являлся гражданин Китая.

Правоохранители возбудили шесть уголовных дел за уклонение от репатриации валютных средств в особо крупном размере. Это грозит лишением свободы на пять лет либо штрафом до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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