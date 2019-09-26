2019-09-26T10:31:13+03:00
Происшествия

Водитель сбил семилетнего ребенка на дороге в Кузбассе

Мальчик с серьезными травмами доставлен в больницу
ЯНА ПОПОВА
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Водитель сбил семилетнего ребенка на дороге в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"Водитель сбил семилетнего ребенка на дороге в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"
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В Кузбассе автолюбитель сбил семилетнего ребенка. Мальчик с травмами был доставлен в больницу. Сейчас ему назначили стационарное лечение.

Несчастный случай произошел в Полысаеве на улице Космонавтов.Первые кадры с места происшествия появились в одной из групп региона в социальной сети. Очевидец события прикрепил к сообщению видео, на котором видно, что медработники оказывают первую помощь пострадавшему ребенку.

– Авария произошла в 17.55 в районе дома № 65 по улице Космонавтов. По предварительным данным, 38-летний водитель Opel Mokka совершил наезд на мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ребенок с травмами был доставлен в больницу, ему назначили стационарное лечение. На момент ДТП Водитель Opel был трезв, – уточняют в городской ГИБДД.

Комментаторы считают, что одна из причин наезда – громкая реклама одного из магазинов, который находился напротив. Мальчик просто не услышал предупреждающие сигналы приближающего водителя.

– Идиоты. Магазин переместили на двадцать метров, теперь неделю орут про новое открытие. Мадам еще с микрофоном орет: «Полысаево, зажигай!» – пишут пользователи.

Отметим, сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и восстанавливают весь сценарий событий. О всех подробностях аварии будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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