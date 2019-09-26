Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил с 85-летием Олега Басилашвили

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-26T11:43:01+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил с 85-летием актера Олега Басилашвили. Глава региона отметил его вклад в культуру России.

-Многие знают и любят его за игру в фильмах «Мастер и Маргарита», «Служебный роман» и «Осенний марафон». А театралы наслаждаются его ролями на сцене, - написал Сергей Цивилев на своей официальной странице в соцсетях. - Накануне своего юбилея в интервью телеканалу «Культура» он точно и емко описал значение искусства в жизни людей. Русская культура: русский театр и кинематограф – они бессмертны. И никто никогда не сможет уничтожить их. Ибо культура – это и есть то, чем мы с вами все дышим. Искусство объединяет нас в народ. И без культуры существование государств и даже целых народов абсолютно бессмысленно. Поэтому народ никогда не позволит уничтожить собственную культуру.

Губернатор напомнил, что в послевоенные годы в СССР первыми начали отстраивать именно дворцы культуры. Кузбасс тоже ждет масштабная стройка – в будущем в регионе появится культурный кластер с образовательными учреждениями, театра и музеями.

-Я поздравляю Олега Валериановича с юбилеем! Он многое сделал для культуры нашей страны. Желаю ему крепкого здоровья, семейного счастья и благодарного зрителя! – добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU