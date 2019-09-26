2019-09-26T14:43:39+03:00
Происшествия

В Междуреченске на пенсионерку сдуло автобусную остановку

Конструкция была не закреплена
Ирина АВТУШКО
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В Междуреченске на пенсионерку сдуло автобусную остановкуВ Междуреченске на пенсионерку сдуло автобусную остановкуФото: Иван МАКЕЕВ
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В Междуреченске на пенсионерку от порыва сильного ветра опрокинулась автобусная остановка. Конструкция была не закреплена.

Серьезными травмами обернулась для 62-летней пенсионерки халатность директора одного из предприятий. В мае текущего года руководительница дала распоряжение подчиненным поднять упавший остановочный павильон. Однако ход работ директор не проконтролировала и не убедилась в том, что павильон укреплен и безопасен для пассажиров и прохожих в случае непогоды.

-В результате в июне текущего года сильным порывом ветра конструкцию опрокинуло, она упала на пожилую женщину, - рассказали в пресс-службе СУ Ск по Кемеровской области. - Очевидцы вызвали скорую помощь, 62 -летнюю потерпевшую госпитализировали, у нее диагностированы травмы позвоночника и разрыв внутренних органов.

Свою вину в случившемся женщина признала. В качестве наказания ей назначен штраф в размере 7 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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