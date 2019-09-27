2019-09-27T09:16:41+03:00
Общество

Цифровой детский сад за 171 миллион рублей открылся в Кузбассе

Он рассчитан на 180 ребятишек от 1 года до 7 лет
Екатерина РОМАНОВА
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Цифровой детский сад за 171 миллион рублей открылся в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКОЦифровой детский сад за 171 миллион рублей открылся в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКОФото: Екатерина РОМАНОВА
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Новый цифровой детский сад открылся в поселке Трудармейском Прокопьевского района. 180 ребятишек в возрасте от одного года до семи лет смогут посещать его. При этом 80 мест предназначено для детей от 1 года до 3 лет.

В новом детском саду восемь групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, есть здесь соляная пещера и комната психологической разгрузки, а также медицинский и методический кабинеты и пищевой блок. Для безопасности ребятишек сад оборудован внутренним и наружным видеонаблюдением, здесь установлены пожарная сигнализация и тревожная кнопка. Но самое главное - воспитанники детсада смогут с раннего детства знакомиться с разными профессиями. Так, в детсаду есть модульные комнаты: космодром, пожарная служба, полиция, скорая помощь, киностудия и другое. Также для занятий имеется интерактивное оборудование: пазлы, кубики, панель с логопедическим комплектом, развивающие игры. Установлена интерактивная стена «Спорт», на которой дети могут играть в футбол, хоккей и боулинг.

- Открытие нового детского сада в Трудармейском позволило обеспечить местами детей в возрасте до трех лет. Важно, что здесь они будут заниматься на современном интерактивном оборудовании. Кроме того, в новой организации созданы рабочие места, сюда пришли работать молодые специалисты. Этот детсад - пример для развития учреждений дошкольного образования, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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