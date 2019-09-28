Весной в Кемерове расцветут 30 тысяч тюльпанов
За окном осень, а кемеровские озеленители вовсю готовятся к весне. Он высаживают луковицы цветов, которые распустятся в мае.
Озеленители вовсю готовятся к будущей весне. Они формируют тюльпановые клумбы, которые в мае будут радовать горожан яркими цветами. Уже к 1 октября они планируют высадить около 30 тысяч луковиц этих цветов.
- Наши озеленители, несмотря на осень, высаживают цветы - это луковицы тюльпанов сорта «Лалибела», - сообщил Илья Середюк на своей странице во «ВКонтакте».
Озеленители заканчивают посадочные работы. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова
Яркие красно-оранжевые клумбы по весне появятся на площади Советов, Аллее Героев, бульваре на улице Орджоникидзе, драмтеатре.
ИСТОЧНИК KP.RU