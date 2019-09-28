2019-09-28T05:13:50+03:00
Происшествия

Кемеровчанин пытался убить жену ложкой для обуви и вилкой

Он напал на женщину с ложкой для обуви и вилкой
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин пытался убить жену ложкой для обуви и вилкойКемеровчанин пытался убить жену ложкой для обуви и вилкойФото: Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровчанин пытался убить жену массивной ложкой для обуви и столовой вилкой. Женщина смогла вырваться из рук агрессивного супруга. Теперь она проходит лечение, а муж может лишиться свободы на срок до двух лет.

Супруги из Кемерова повздорили, и мужчина не нашел иных способов выяснить отношения, кроме как начать бить супругу. Он схватил столовую вилку и стал угрожать, что убьет жену. Та смогла вырваться и выбежала на улицу. Но мужчина, прихватил массивную ложку для обуви и побежал за ней. Он догнал супругу и несколько раз ударил жену ложкой по голове.

Позже женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали сотрясение головного мозга. С супругом же участковый уполномоченный провел профилактическую беседу

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу убийством и побои, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

Если вы стали жертвой бытового насилия, сообщите об этом правоохранителям по телефонам: 8-(3842)-39-07-11, 8-(3842)-39-07-12 либо «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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