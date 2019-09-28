Кемеровчанин пытался убить жену ложкой для обуви и вилкой
Кемеровчанин пытался убить жену массивной ложкой для обуви и столовой вилкой. Женщина смогла вырваться из рук агрессивного супруга. Теперь она проходит лечение, а муж может лишиться свободы на срок до двух лет.
Супруги из Кемерова повздорили, и мужчина не нашел иных способов выяснить отношения, кроме как начать бить супругу. Он схватил столовую вилку и стал угрожать, что убьет жену. Та смогла вырваться и выбежала на улицу. Но мужчина, прихватил массивную ложку для обуви и побежал за ней. Он догнал супругу и несколько раз ударил жену ложкой по голове.
Позже женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали сотрясение головного мозга. С супругом же участковый уполномоченный провел профилактическую беседу
- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу убийством и побои, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Максимальное наказание составляет два года лишения свободы.
Если вы стали жертвой бытового насилия, сообщите об этом правоохранителям по телефонам: 8-(3842)-39-07-11, 8-(3842)-39-07-12 либо «02».
ИСТОЧНИК KP.RU