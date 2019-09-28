2019-09-28T06:39:32+03:00
Происшествия

Кузбассоцев угрожал зарубить извинившуюся перед ним девушку

Спасли девушку прибежавшие на шум очевидцы
ЯНА ПОПОВА
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Кузбассоцев угрожал зарубить извинившуюся перед ним девушкуКузбассоцев угрожал зарубить извинившуюся перед ним девушкуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Кузбассовец угрожал соседке топором из-за устроенной ею вечеринки с громкой музыкой. Девушку спасли гости, находившиеся в ее квартире.

После происшествия жительница Киселевска обратилась в полицию. Она рассказала, что поздно вечером к ней в гости приехали друзья. Громкая музыка, шум, алкоголь. Когда девушка вышла на балкон, сосед снизу устроил скандал из-за звуков, доносящихся из квартиры. Хозяйка сразу же выключила музыку и отправилась к мужчине, чтобы извиниться.

Когда он открыл дверь, девушка поняла, что тот очень сильно пьян. Сосед снизу схватил топор и замахнулся. Спасли ее гости, прибежавшие на громкий крик. Они вырвали топор из рук мужчины, а после вызвали полицию.

– В ходе следствия фигурант полностью признал вину, объяснив поведение нетрезвым состоянием. В настоящее время уголовное дело по статье «Угроза убийством» направлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, с 30 апреля этого года полицейские могут привлекать к ответственности нарушителей тишины. Мера наказания – административный штраф в размере одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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