Кочегары кузбасского предприятия на два месяца остались без зарплаты
Одна из тепло-генерирующих компаний Кузбасса оставила работников котельной без заработной платы на два месяца. Каждому из сотрудников должны выплатить от 35 до 39 тысяч рублей.
Сейчас в Кемеровской области проводится проверка по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Северная тепло-генерирующая компания».
По предварительным данным, владельцы котельной в Чебулинском районе с апреля по май текущего года оставили без денег кочегаров, работающих в тело-генерирующей компании. Перед работниками образовалась задолженность от 35 до 39 тысяч рублей.
— В рамках проверки будет установлено точное количество работников, не получавших заработную плату, а также будет устанавливаться, имелись ли на счетах организации денежные средства и на какие цели они расходовались. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU