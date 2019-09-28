СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-28T07:17:55+03:00

Кочегары кузбасского предприятия на два месяца остались без зарплаты Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждому из них задолжали от 35 до 39 тысяч рублей

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Одна из тепло-генерирующих компаний Кузбасса оставила работников котельной без заработной платы на два месяца. Каждому из сотрудников должны выплатить от 35 до 39 тысяч рублей.

Сейчас в Кемеровской области проводится проверка по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Северная тепло-генерирующая компания».

По предварительным данным, владельцы котельной в Чебулинском районе с апреля по май текущего года оставили без денег кочегаров, работающих в тело-генерирующей компании. Перед работниками образовалась задолженность от 35 до 39 тысяч рублей.

— В рамках проверки будет установлено точное количество работников, не получавших заработную плату, а также будет устанавливаться, имелись ли на счетах организации денежные средства и на какие цели они расходовались. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU