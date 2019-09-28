2019-09-28T07:56:38+03:00
Спорт

Два кузбасских волейболиста вошли в состав сборной России на Кубок мира

В роли доигровщиков команды выступят Ярослав Подлесных и Антон Карпухов
ЯНА ПОПОВА
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Два кузбасских волейболиста вошли в состав сборной России на Кубок мира. ФОТО: Instagram, ВК "Кузбасс"Два кузбасских волейболиста вошли в состав сборной России на Кубок мира. ФОТО: Instagram, ВК "Кузбасс"
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Волейболисты из регионального клуба «Кузбасс» выступят в составе сборной России на Кубке мира в Японии. Доигровщиками команды станут Ярослав Подлесных и Антон Карпухов.

Тренерский штаб мужской сборной России, который возглавляет Туомас Саммелвуо, назвал состав команды для участия в Кубке мира. По данным Всероссийской федерации волейбола, в заявку вошло всего пятнадцать игроков, в том числе и два кузбассовца – Ярослав Подлесных и Антон Карпухов. Они выступят на позиции доигровщиков.

Кубок мира пройдет в Японии с 1 по 15 октября. Сейчас игроки сборной готовятся к предстоящим играм на одном из самых масштабных чемпионатов.

Отметим, ранее трое игроков волейбольного клуба «Кузбасс» приняли участие в Чемпионате Европы. Сборная России дошла до четверти финала, однако вылетела после разгромного матча с командой Словении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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