Зарплата работников дошкольного образования резко выросла в Кузбассе

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-28T09:43:28+03:00

В прошлом году педагоги в среднем получили около 30,5 тысяч рублей

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В Кузбассе резко выросла зарплата работников дошкольного образования. Так за прошлый год средний доход педагогов составил 30 419 рублей.

Кемеровостат опубликовал на своем официальном сайте данные, касающиеся заработка воспитателей и сотрудников дошкольных учреждений. Так за 2018 год средний уровень заработка работников детсадов 30 419 рублей. А это значит, что за год доходы педагогов в сравнении с 2017 годом выросли на четыре тысячи рублей: в 2017 году зарплата воспитателей ровнялась 26 511 рублям. Кроме того, уровень дохода рос медленнее – не более чем на тысячу рублей за год. Для сравнения: в 2014 году сотрудники дошкольных учреждений получали 25 048 рублей, в 2015 – 25 825 рублей, а в 2016 – 26 230 рублей.

Отметим, ранее сообщалось, что предварительно средняя зарплата жителей Кузбасса составила 40 798 рублей. Это на на 10,4% больше, чем в прошлом году. Также Кемеровская область вошла в топ регионов России, имеющих большое количество вакансий с заработной платой от 80 тысяч рублей.

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Кузбасс вошел в список регионов, где чаще всего встречаются вакансии с зарплатой выше 80 тысяч рублей. На данный момент в области около тысячи таких предложений. (https://www.kem.kp.ru/online/news/3614479/)

ИСТОЧНИК KP.RU