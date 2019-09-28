Новокузнецк взял три первых места национальной премии в области событийного туризма
Проекты новокузнецкого музея-заповедника признали лучшими сразу в трех номинациях на национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2019. Теперь победители отправятся на всероссийский этап.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Сергей Кузнецов. Среди Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов проект-веломаршрут «По старому Кузнецку», разработанный музеем-заповедником «Кузнецкая крепость», признали лучшим.
Еще одна победа - в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Здесь был признан лучшим разработанный новокузнечанами военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир».
А вот сам музей-заповедник «Кузнецкая крепость» был отмечен членами жюри как лучший исторический комплекс проведения туристического события и удостоен диплома первой степени.
– Поздравляю сотрудников управления культуры и авторов проекта с заслуженной победой! – пишет на своей странице в социальной сети Сергей Кузнецов.
Отметим, теперь новокузнечане как победители приглашены на российский финал национальной премии в Самару и Ижевск.
ИСТОЧНИК KP.RU