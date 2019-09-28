СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-28T10:18:26+03:00

Новокузнецк взял три первых места национальной премии в области событийного туризма Фото: Екатерина РОМАНОВА

Теперь победители отправятся на всероссийский этап

Изменить размер текста: A A

Проекты новокузнецкого музея-заповедника признали лучшими сразу в трех номинациях на национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2019. Теперь победители отправятся на всероссийский этап.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Сергей Кузнецов. Среди Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов проект-веломаршрут «По старому Кузнецку», разработанный музеем-заповедником «Кузнецкая крепость», признали лучшим.

Еще одна победа - в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Здесь был признан лучшим разработанный новокузнечанами военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир».

А вот сам музей-заповедник «Кузнецкая крепость» был отмечен членами жюри как лучший исторический комплекс проведения туристического события и удостоен диплома первой степени.

– Поздравляю сотрудников управления культуры и авторов проекта с заслуженной победой! – пишет на своей странице в социальной сети Сергей Кузнецов.

Отметим, теперь новокузнечане как победители приглашены на российский финал национальной премии в Самару и Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU