СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-28T12:39:40+03:00

В воскресенье в Кузбассе ожидается до +13 градусов и местами дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Последнее воскресенье сентября будет по-осеннему теплым, местами – дождливым. А ночью и вовсе холодным.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какой будет погода в воскресенье, 29 сентября. Так, ночью по области ожидается -4…+1 градус, а кое-где термометры будут показывать до +6. В отдельных районах пройдут дожди, возможны туманы и дымки. В Кемерове температура воздуха будет держаться в диапазоне от -1 до +1 градуса.

День будет по-осеннему теплым: по области ожидается +8…+13 градусов, в областном центре – до +10 градусов. Переменная облачность в отдельных районах будет меняться небольшими дождями. Впрочем, в Кемерове вероятность осадков очень невелика. А вот порывы западного и юго-восточного ветра на всей территории области могут достигать 17 метров в секунду ночью и 3-8 – днем.

ИСТОЧНИК KP.RU