Хотел покататься: ради поездки с друзьями кузбассовец угнал машину
Ради того, чтобы прокатиться с ветерком по новокузнецким улицам, кузбассовец угнал чужой автомобиль. Далеко уехать не удалось: автомобиль получил повреждения.
31-летний беловчанин приехал в Новокузнецк на заработки. В один из дней он вместе с друзьями распивал спиртные напитки, а потом они все вместе решили покататься по городу. Беловчанин вскрыл чужой автомобиль ВАЗ 2106, завел его и отправился вместе с друзьями кататься по городу. Однако во время путешествия автомобиль получил повреждения, и развеселая компания была вынуждена оставить машину на дороге и отправиться дальше пешком.
Брошенный автомобиль во время патрулирования обнаружили инспекторы ДПС. Они установили владельца машины и выяснили, что ВАЗ числится в угоне. Вскоре удалось установить и личность того, кто угнал машину. В отношении беловчанина заведено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание: до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU