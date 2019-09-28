Хотел покататься: ради поездки с друзьями кузбассовец угнал машину

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-28T13:43:02+03:00

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Ради того, чтобы прокатиться с ветерком по новокузнецким улицам, кузбассовец угнал чужой автомобиль. Далеко уехать не удалось: автомобиль получил повреждения.

31-летний беловчанин приехал в Новокузнецк на заработки. В один из дней он вместе с друзьями распивал спиртные напитки, а потом они все вместе решили покататься по городу. Беловчанин вскрыл чужой автомобиль ВАЗ 2106, завел его и отправился вместе с друзьями кататься по городу. Однако во время путешествия автомобиль получил повреждения, и развеселая компания была вынуждена оставить машину на дороге и отправиться дальше пешком.

Брошенный автомобиль во время патрулирования обнаружили инспекторы ДПС. Они установили владельца машины и выяснили, что ВАЗ числится в угоне. Вскоре удалось установить и личность того, кто угнал машину. В отношении беловчанина заведено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание: до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU