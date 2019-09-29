2019-09-29T04:27:48+03:00
Общество

От штрафа не уйти: до конца года на кузбасских трассах установят 10 камер

Они будут производить фото- и видеофиксацию нарушений ПДД
Екатерина РОМАНОВА
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От штрафа не уйти: до конца года на кузбасских трассах установят 10 камерОт штрафа не уйти: до конца года на кузбасских трассах установят 10 камерФото: Иван МАКЕЕВ
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Еще 10 новых камер установят на трассе Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк до конца 2019 года. Они появятся в районе 30-го и 110 километров.

Для фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автодороге, связывающей Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк и Прокопьевск, установят новые камеры. Предполагается, что это удержит водителей от нарушений скоростного режима. Уже известно, что камеры будут установлены на опорах в районе 30-го и 110-го километров трассы и будут связаны в единую измерительную систему.

Система будет не просто фиксировать скорость в конкретной точке пути, но и замерять, за какое время водитель преодолел расстояние от одной точки фиксации до другой. Таким образом, будет определяться скорость, с которой он двигался. Так что антирадары уже не смогут помочь водителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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