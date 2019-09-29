2019-09-29T05:26:13+03:00
Происшествия

Взял на таран и избил: два автолюбителя повздорили на дороге в Кузбассе

ЧП произошло в Ленинске-Кузнецком
Екатерина РОМАНОВА
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Взял на таран и избил: два автолюбителя повздорили на дороге в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинс-Кузнецкий 112"Взял на таран и избил: два автолюбителя повздорили на дороге в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинс-Кузнецкий 112"
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Два автолюбителя повздорили на автодороге в Ленинске-Кузнецком. В результате две машины разбиты, а один из водителей попал в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и деталях дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Ленинске-Кузнецком. Здесь, на проспекте Дзержинского, повздорили два водителя. По словам очевидцев, нетрезвый водитель автомобиля Hyundai Accent намеренно протаранил «Ладу Калину».

Два автолюбителя повздорили на дороге в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинс-Кузнецкий 112"

Два автолюбителя повздорили на дороге в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинс-Кузнецкий 112"

«Имея общие разногласия, водитель Hyundai Accent схватил только что купленный фаркоп и нож и направился к «Ладе Калине». Он порезал все колеса, фаркопом разбил все окна», - пишет в соцсетях один из очевидцев. Также он отмечает, что водитель иномарки нанес оппоненту несколько ударов, после которых мужчина попал в больницу. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальных сетях. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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