В Новокузнецке проходят рейды по соблюдению мер пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 06:19 2019-09-29T06:19:47+03:00

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В частном секторе Новокузнецка проходят рейды по соблюдению мер пожарной безопасности. Об этом в своем Instagram рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

С наступлением холодов люди стали активно пользоваться печным отоплением, что логично. Но при этом нужно не забывать об элементарных правилах безопасности – к этому призвал мэр города, и не только горожан, но и своих подчиненных.

-За последние три года в Новокузнецке в ходе акции «Безопасный дом» в 3470 семьях установлены автономные пожарные извещатели. От глав районов требую продолжить работу в этом направлении, - отметил Сергей Кузнецов. - На особом контроле должны быть семьи с детьми, малообеспеченные, семьи с инвалидами и одинокие люди. Постоянно проводите рейды (посмотрите, все ли в порядке с проводкой в домах) и включайте в обходы специалистов контролирующих органов.

ИСТОЧНИК KP.RU