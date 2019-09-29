2019-09-29T07:18:50+03:00
Происшествия

В Кузбассе пенсионерка хотела сдать квартиру и лишилась сбережений

Женщина потеряла 40 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе пенсионерка хотела сдать квартиру и лишилась сбереженийВ Кузбассе пенсионерка хотела сдать квартиру и лишилась сбереженийФото: Михаил ДЕНИСОВ
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В Кузбассе пенсионерка хотела сдать квартиру и лишилась сбережений. Женщина потеряла 40 тысяч рублей.

О том, что стала жертвой мошенников, 64-летняя жительница Анжеро-Судженска сама рассказала полицейским. По рассказу женщины, она разместила в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры. Некоторое время спустя пенсионерке позвонил неизвестный и изъявил желание снять жилье и внести за него предоплату на банковскую карту. Пенсионерка поверила и продиктовала ее номер.

Мало того, что обещанного платежа женщина не получила, так спустя какое-то время мужчина снова перезвонил ей и сообщил, что ошибочно сверх предоплаты перевел пенсионерке 40 тысяч рублей.

-Мошенник попросил вернуть ему «лишние» деньги. Пенсионерка выполнила данную просьбу и только после перевода денег на указанный неизвестным счет поняла, что перечислила ему свои сбережения, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас преступника разыскивают, установлено, что пенсионерке звонили с московского номера. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мошеннику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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