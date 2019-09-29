СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-29T08:18:52+03:00

В Кузбассе завершены поиски пропавшего в лесу 85-летнего пенсионера

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В Кузбассе завершены поиски пропавшего в лесу 85-летнего пенсионера. Мужчину разыскивали с 3 сентября.

О том, что поисковая операция, сообщили участники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, что 85-летний Василий Мастренко пропал 3 сентября. Он ушел в лес из села Преображенка Тяжинского района. Отмечалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU