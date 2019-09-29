Григорий Лепс побывал с концертами в Кемерове и Новокузнецке

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-29T10:28:04+03:00

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Заслуженный артист России, обладатель премий «Золотой Граммофон», «Песня года», «Шансон года», наград музыкальный телеканалов Григорий Лепс выступил 27 сентября в Новокузнецке в местном цирке с новой концертной программой «Иди и смотри». Шоу зрители остались довольны. «Концерт этого исполнителя, это всегда очень мощно и энергетично! Заряжается и мы - зрители и сам Григорий! Всегда браво», «Григорий Викторович, спасибо за классный вечер. Было очень круто» - такие сообщения пользователи Instagram оставили на личной странице исполнителя, где он выложил фрагменты видео с прошедшего концерта.

Уже на следующий день, 28 сентября Лепс приехал для выступления в Кемерово. Концерт прошел в СК «Арена». «Это было огненно и бомбезно» - так прокомментировали концерт кемеровчане.

ИСТОЧНИК KP.RU