СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-29T12:29:54+03:00

Предложение о нелегальном заработке он получал в одном из мессенджеров

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За сбыт наркотиков в крупном размере юный междуреченец пойдет под суд. Предложение о нелегальном заработке он получал в одном из мессенджеров

В августе прошлого года полицейские Междуреченска задержали 18-летнего парня по подозрению в распространении наркотиков. При досмотре у него был обнаружен телефон, где содержались адреса «закладок» с запрещенными веществами. Против городанина возбудили уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что он сбыл синтетический наркотик – «соль». Его вес составил 1,5 грамма, что считается крупным размером.

-Предложение о сбыте запрещенных веществ междуреченец получил в одном из мессенджеров, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Он должен был получать в оптовые партии товара и реализовывать их на территории своего города.

В отношении юного преступника материалы уголовного дела переданы в суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU