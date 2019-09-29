2019-09-29T13:20:22+03:00
Происшествия

Старо как мир: псевдобанкир обманул пенсионерку из Белова

Доверчивая женщина лишилась 35 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
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Псевдобанкир похитил у жительницы Белова ее накопленияПсевдобанкир похитил у жительницы Белова ее накопленияФото: Евгения ГУСЕВА
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Псевдобанкир похитил у жительницы Белова ее накопления. Доверчивая женщина лишилась 67 тысяч рублей.

О том, что стала жертвой мошенников, 67-летняя горожанка поняла не сразу. На городской телефон ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что со счета пенсионерки якобы пытались списать деньги и предложил перевести их для сохранности на специальный счет.

-Лжебанкир также заверил беловчанку, что через определенное время она получит все деньги обратно, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Пенсионерка поверила звонившему и, следуя его инструкции, перевела на указанный номер 35 000 рублей. Однако обратно свои деньги женщина не получила.

Интересно, что незадолго до инцидента женщина уже жаловалась полицейским на звонки псевдобанкира. Правоохранители проинструктировали ее о том, как действовать в таких случаях.

Сейчас личность афериста устанавлиается, за преступление ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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