2019-09-29T14:40:44+03:00
Общество

Участники популярной группы отравились кемеровскими устрицами

Вокалист группы Little Big рассказал о неприятном инциденте
Мария КОЛОСОВА
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Участники популярной группы отравились кемеровскими устрицамиУчастники популярной группы отравились кемеровскими устрицамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Вокалист группы Little Big Илья Прусикин рассказал о неприятном инциденте, который произошел с коллективом в городе Кемерово. По словам вокалисты, творческая группа отравилась местными устрицами.

Комментарий по поводу кемеровской кухни прозвучал в новом выпуске шоу «Зашкварные истории». Программа появилась на канале объединения КЛИККЛАК в YouTube.

– Мы почему-то решили, что хорошая идея в Кемерове поесть устрицы. Кемерово же знаменито своими устрицами. А их не готовят, их просто открывают и с лимонным соком кушают сырыми. Мы съели и отравились очень жестко, – рассказал Илья Прусикин.

Тем не менее, отравление оказалось не таким серьезным, поскольку група смогла гастролировать дальше, правда, по словам ее солиста, с изрядным набором лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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