2019-09-30T05:12:37+03:00
Общество

Снова тряхнуло: в Кузбассе произошло промышленное землетрясение

Такие случаи уже становятся привычными
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе произошло промышленное землетрясение.ФОТО: Единая геофизическая служба РАНВ Кузбассе произошло промышленное землетрясение.ФОТО: Единая геофизическая служба РАН
Изменить размер текста:

В Кузбассе в воскресенье снова произошло землетрясение - оно носило промышленный характер, что для угледобывающего региона неудивительно. Толчки зафиксировали датчики Саяно-Алтайской геофизической службы на самом юге области.

По данным специалистов, подземные толчки произошли в координатах 52.65 широты и 87.94 долготы в воскресенье, 29 сентября. Землетрясение случилось в 12.00 по местному времени и носило не природный, а техногенный характер. Официально зафиксированная магнитуда составила 2,9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24