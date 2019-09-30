Снова тряхнуло: в Кузбассе произошло промышленное землетрясение
Такие случаи уже становятся привычными
В Кузбассе произошло промышленное землетрясение.ФОТО: Единая геофизическая служба РАН
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В Кузбассе в воскресенье снова произошло землетрясение - оно носило промышленный характер, что для угледобывающего региона неудивительно. Толчки зафиксировали датчики Саяно-Алтайской геофизической службы на самом юге области.
По данным специалистов, подземные толчки произошли в координатах 52.65 широты и 87.94 долготы в воскресенье, 29 сентября. Землетрясение случилось в 12.00 по местному времени и носило не природный, а техногенный характер. Официально зафиксированная магнитуда составила 2,9.
ИСТОЧНИК KP.RU