Снова тряхнуло: в Кузбассе произошло промышленное землетрясение

СЕГОДНЯ 03:52 2019-09-30T05:12:37+03:00

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В Кузбассе в воскресенье снова произошло землетрясение - оно носило промышленный характер, что для угледобывающего региона неудивительно. Толчки зафиксировали датчики Саяно-Алтайской геофизической службы на самом юге области.

По данным специалистов, подземные толчки произошли в координатах 52.65 широты и 87.94 долготы в воскресенье, 29 сентября. Землетрясение случилось в 12.00 по местному времени и носило не природный, а техногенный характер. Официально зафиксированная магнитуда составила 2,9.

ИСТОЧНИК KP.RU